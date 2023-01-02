Кримінал

У Вінниці чоловік бритвою порізав священника УПЦ МП

2 Січня 2023 17:10
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церква

У Вінниці чоловік бритвою порізав горло священника Української православної церкви московського патріархату.

Про це повідомили Вінницька єпархія УПЦ МП та поліція Вінниччини.

Інцидент стався зранку 2 січня у храмі Покрова Божої Матері у Вінниці. Правоохоронці кажуть, що після нападу на священника зловмисник намагався накинутися на поліцейських. Він перебував в неадекватному стані, не реагував на зауваження, погрожував поліцейським фізичною розправою та вимахував бритвою.

Щоб зупинити чоловіка, поліцейський вистрілив фігуранту в ногу. Після затримання лікарі надали йому медичну допомогу: життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Єпархія стверджує, що зловмисник сам зайшов у храм і почав все перевертати. Настоятель храму отець Антоній Ковтонюк зробив йому зауваження, однак чоловік не реагував на них і ножем порізав священику горло. Пізніше потерпілого прооперували. Він перебуває в реанімації у одній з лікарень Вінниці, розповіли в УПЦ МП.

Правоохоронці встановили, що нападнику 47 років. Він раніше проблем із законом не мав. Перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері.

За фактами замаху на вбивство священнослужителя та посягання на життя правоохоронця поліція почала розслідування. Зловмиснику загрожує від 9 років ув’язнення до довічного позбавлення волі.


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