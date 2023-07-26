Кримінал

У телефоні нардепа Пономарьова знайшли листування з ФСБ, – “Схеми”

26 Липня 2023 10:36
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держзрада, опзж

У підозрюваного в державній зраді нардепа від “Платформи за життя і мир” (колишня ОПЗЖ) Олександра Пономарьова знайшли листування з працівниками ФСБ. Під час цих розмов депутат перебував в окупованому Бердянську, пише проєкт Радіо Свободи – “Схеми”.

Судячи з листувань на вилученому телефоні, Пономарьов протягом весни і літа 2022 підтримував звʼязок з двома працівниками російської спецслужби – з позивним “Богун” і “Лис”. Він домовлявся із ними про зустрічі у Бердянську і Криму та звітував про роботу своїх підприємств в окупації.

Раніше депутат підтверджував у коментарі “Схемам”, що в окупації мав контакти з співробітником ФСБ “Богуном”, але говорив, що це “ФСБшник в балаклаві, який намагався схилити його до співпраці”, від якої він “відмовився”. Однак листування свідчать, що депутат і сам виступав ініціатором зустрічі з ним.

“Бать, у мене перезмінка раптово виникла, я завтра вже їду (..). Вчора був у тещі, ну просто провідав її і там у справах поговорити, почувається добре, все нормально, жодної допомоги не потрібно. (…) В будь-якому разі в неї мій телефон московський буде. (…) Підкажу і допоможу чим можу”, – йдеться у голосовому повідомленні від “Богуна” Олександру Пономарьову.

Також депутат листувався із Віктором “Лисом”, який, за даними джерел журналістів, є підлеглим “Богуна”. 27 травня 2022 року Пономарьов ініціював із ним зустріч. Зустріч була призначена 28 травня 2022 року на “Бердянських жниварках” – одному з підприємств Пономарьова в окупованому Бердянську.

Потім Пономарьов відправив йому “пояснювальну”, де вказано, що “через проведення спеціальної військової операції повноцінна робота холдингу Пономарьова ускладнена”, “відсутні логістичні ланцюжки із постачання сировини, є втрата європейського ринку збуту”. Тому він просив інтегрувати свій бізнес у економіку Криму. Передача бізнес-активу “в оренду” представникам терористичних організацій на окупованій території Донецької і Луганської областей позначена як “недоцільна”.

“Пропонується здійснити введення зовнішнього управління у вигляді юридичної особи з республіки Крим. Мета – формування нових ринків збуту, укладення договорів, налагодження поставок до країн Азії через Крим”, – йдеться у документі, відправленому Пономарьовим “Лису”.

Щодо курортів, які також входять у холдинг Пономарьова, то один з них, дитячий оздоровчий центр “Оріон”, “готовий прийняти дітей з Маріуполя – за рахунок податків та зборів”.

“Сам нардеп у розмові з журналістами “Схем” переконував, що контроль над своїми підприємствами він втратив у перший день, коли в місто зайшли військові РФ, і бізнес його перестав працювати”, – зазначили журналісти.

Судячи з перехоплених листувань та телефонних розмов співробітників компаній депутата, після перемовин між Пономарьовим та представником ФСБ 30 березня 2022 депутат з’явився на власних підприємствах і згодом дав команду запускати робочі процеси.

Попри запевнення депутата, що він не контролював бізнес, “Схеми” встановили, що підприємства депутата після початку окупації та з приїздом туди Пономарьова – продовжили виробництво моторних олив – сировину завозили з Росії, туди ж відправляли і щонайменше частину продукції. Після початку окупації компанія “Агрінол” завезла з Росії в Бердянськ 7,5 тисяч тонн сировини для вироблення моторних мастил. Ввезення тривало щонайменше протягом трьох місяців. Їхала сировина зокрема виробництва нафтопереробних заводів державної компанії “Роснєфть”.

Про те, що готову продукцію з Бердянська згодом збували назад в Росію, журналістам вдалось простежити через “Енікс” – ще одну фірму з орбіти нардепа, зареєстровану у Москві та записану на його двоюрідну сестру. Відповідно до фінзвітів “Еніксу” до податкових органів РФ, компанія регулярно оплачувала послуги з перевезення вантажів із Бердянська. Продукцію везли у низку російських міст.

Нагадаємо, що підозру в держаній зраді депутату оголосили 24 липня. За даними слідства, він працював на Росію: перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, нардеп добровільно пішов на співпрацю з агресором.

Підозрюваний перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих “філіях” банківських установ РФ. Заводи депутата постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки росіян і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд.


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