Кримінал

У Сумах вже двоє загиблих внаслідок російського удару

3 Липня 2023 18:32
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війна

У Сумах внаслідок атаки іранських безпілотників “Шахед” загинули дві людини. При цьому ще 19 отримали поранення.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У закладах охорони здоров’я залишаються чотири постраждалих, із них дві – важкі в реанімації, дві – середнього ступеня важкості.

“5 постраждалим була надана медична допомога і вони були відпущені додому, серед постраждалих одна дитина 5 років”, – йдеться у повідомленні.

Сьогодні російські війська застосували “Шахеди” для ударів по Сумах. У центрі міста було зафіксовано чотири “прильоти”.


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