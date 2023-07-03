У Сумах вже двоє загиблих внаслідок російського удару

У Сумах внаслідок атаки іранських безпілотників “Шахед” загинули дві людини. При цьому ще 19 отримали поранення.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У закладах охорони здоров’я залишаються чотири постраждалих, із них дві – важкі в реанімації, дві – середнього ступеня важкості.

“5 постраждалим була надана медична допомога і вони були відпущені додому, серед постраждалих одна дитина 5 років”, – йдеться у повідомленні.

Сьогодні російські війська застосували “Шахеди” для ударів по Сумах. У центрі міста було зафіксовано чотири “прильоти”.