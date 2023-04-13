Кримінал

У США заарештували підозрюваного у зливі секретних документів

13 Квітня 2023 21:38
34
читать на русском →
сша

Федеральне бюро розслідувань у четвер удень оголосило про арешт у справі розслідування витоку секретної інформації з Пентагону, пов’язаної зокрема з військовими планами України.

У заяві ФБР ідеться про “санкціоновану правоохоронну операцію” в будинку в Норт-Дайтоні, штат Масачусетс.

За даними ЗМІ, арештованим є 21-річний військовослужбовець розвідувального крила Національної повітряної гвардії Массачусетса Джек Тейшейра. Його називають лідером невеликої ігрової онлайн-групи, через яку стався витік секретних документів американської розвідки.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Квітня 2023 19:40
91

WP: Витік документів Пентагону свідчить, що Китай погодився постачати росії летальну зброю
13 Квітня 2023 19:18
30

Зеленський зібрав військовий кабінет: Готуємо хлопців, чекаємо постачання зброї від партнерів
13 Квітня 2023 18:58
38

Польща анонсувала передачу Україні нової партії МіГ-29
13 Квітня 2023 18:33
11

Сили оборони продовжують стримувати атаки окупантів в районі Бахмута та Мар’їнки, – Генштаб
13 Квітня 2023 16:50
31

ЄС ввів санкції проти ПВК “Вагнера”
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
Сергій ПРИТУЛА

Заткніться!
Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
усі думки