У Польщі викрили шпигунів, які встановили камери на шляхах постачання зброї Україні

Агентство внутрішньої безпеки Польщі ліквідувало шпигунську мережу, яка працювала на Росію й мала здійснювати підготовку до диверсійної діяльності в нашій країні.

Про це пише RMF FM.

У Польщі затримали шістьох людей, а на залізничних шляхах та об’єктах національної критичної інфраструктури через діяльність мережі було оголошено тривогу.

Затримані є іноземцями “з-за східного кордону”, які, як передбачалося, працювали на російські спецслужби. Агенти ABW затримали їх у зв’язку з виявленням прихованих камер на важливих маршрутах і залізничних вузлах, які фіксували рух на коліях і передавали зображення в мережу.

Згідно з інформацією, отриманою RMF FM, йдеться насамперед про ділянки залізничних шляхів у Підкарпатському воєводстві – зокрема біля аеропорту в Ясьонці, неподалік від Жешува. Аеропорт є головним транзитним пунктом для західної зброї та боєприпасів для України.

Камери також були встановлені в інших частинах Польщі.

У зв’язку зі спецоперацією співробітники служб і поліції приведені в стан підвищеної готовності. Особливу увагу правоохоронці приділяють безпеці стратегічно важливих залізничних шляхів у Польщі, а також посилено охорону ключових об’єктів критичної інфраструктури.