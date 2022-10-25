Кримінал

У Миколаєві викрили «підпілля» зрадників, які виконували завдання для рф

25 Жовтня 2022 15:23
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прокуратура

Правоохоронці викрили двох мешканців Миколаєва, які, називаючи себе «підпіллям», виконували завдання для кураторів спецслужб росії за грошову винагороду.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, жінка та її син здійснювали відеознімання місць ворожих обстрілів, а також знімали відеоролики про прихильність жителів Миколаєва до рф і зневагу до України.

Наприкінці вересня 2022 року підозрювані через Telegram відзняли замовний відеоматеріал. При цьому відео супроводжувалося коментарями, текст яких був наданий кураторами з рф.

Потім підозрювані передали відео невстановленій особі, яка поширила відеоролики в інтернеті та через засоби масової інформації.

Обох громадян затримали. Їм повідомили про підозру за фактом співучасті в державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк 15 років або довічно з конфіскацію майна. Стосовно підозрюваних суд обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.


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