Кримінал

У Миколаєві СБУ викрила чергового зрадника

26 Липня 2023 11:48
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сбу

Співробітники Служби безпеки України затримали російського інформатора, який готував повітряні удари по залізничних мостах в Миколаєві.

Про це повідомляє СБУ.

Згідно з даними слідства, злочинець займався підготовкою серії повітряних ударів країни-окупанта. Росія, зі свого боку, сподівалась порушити логістику забезпечення українських військ, залучених до контрнаступальних операцій.

“Для виконання ворожого завдання зловмисник намагався виявити ключові залізничні мости, які задіяні для переміщення підрозділів Сил оборони на південний фронт”, – додає СБУ.

Щоб отримати розвідувальні дані зрадник приховано фіксував маршрути руху ешелонів з військовою технікою ЗСУ. Усі зібрані відомості він переправляв російській спецслужбі у вигляді медіафайлів з прив’язкою до місцевості.

“Крім того, фігурант відслідковував і передавав агресору наслідки ракетних ударів Росії по цивільній інфраструктурі регіону. Співробітники СБУ своєчасно викрили ворожого інформатора, поетапно задокументували злочинні дії і затримали за місцем його проживання у Миколаєві”, – пише пресслужба.

Зрадник був активним користувачем проросійських Telegram-каналів й неодноразово залишав власні антиукраїнські коментарі. Через свою деструктивну активність колаборант потрапив у поле зору російської спецслужби.

Під час обшуків у зловмисника виявили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років в’язниці.


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