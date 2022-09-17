У Мелітополі партизани підірвали залізницю

У суботу, 17 вересня, в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух. Партизани підірвали залізницю, якою окупанти отримували боєприпаси з Криму.

Про це повідомляє “РИА Мелитополь“.

“За наявною інформацією, було підірвано залізничне полотно, яким окупанти доставляють зброю та паливо для військової техніки з АР Крим”, – йдеться в повідомленні.

За даними Telegram-каналу, загиблих та постраждалих немає. Внаслідок роботи мелітопольського опору зруйновано приймально-відправний шлях, робочий околоток станції Низяни, а також пошкоджено 25 шпал та батіг шляху.

Наразі російські військові пильно доглядають усі машини, перевіряють усіх велосипедистів, пішоходів.