Кримінал

У Мелітополі партизани підірвали залізницю

17 Вересня 2022 11:52
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У суботу, 17 вересня, в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух. Партизани підірвали залізницю, якою окупанти отримували боєприпаси з Криму.

Про це повідомляє “РИА Мелитополь“.

“За наявною інформацією, було підірвано залізничне полотно, яким окупанти доставляють зброю та паливо для військової техніки з АР Крим”, – йдеться в повідомленні.

За даними Telegram-каналу, загиблих та постраждалих немає. Внаслідок роботи мелітопольського опору зруйновано приймально-відправний шлях, робочий околоток станції Низяни, а також пошкоджено 25 шпал та батіг шляху.

Наразі російські військові пильно доглядають усі машини, перевіряють усіх велосипедистів, пішоходів.


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