Кримінал

У Києві затримали дезертира з СБУ, який понад 8 років переховувався від слідства

7 Березня 2023 13:43
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сбу, дбр

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України затримали у Києві колишнього співробітника управління СБУ в Луганської області, який понад 8 років переховувався від слідства у справі за фактом дезертирства.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Там вказують, що у 2014 році після російського вторгнення до Луганської області фігурант не виконав наказ керівництва щодо передислокації та залишився у тимчасово окупованому місті Алчевськ.

Через деякий час колишній правоохоронець виїхав з «ЛНР» на підконтрольну Україні територію. Однак переховувався, аби ухилитися від кримінальної відповідальності. Чоловік обмежив своє пересування навіть вулицею. Він вирішив, що у великому місті легше загубитись, і оселився в столиці.

Працівники ДБР спільно з СБУ затримали підозрюваного у Києві. Під час обшуку за його місцем проживання правоохоронці вилучені мобільні телефони та копії документів.

Експравоохоронцю повідомили про підозру у дезертирстві (ч. 1 ст. 408 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

Наразі фігуранта перевіряють на причетність до співпраці з представниками рф та незаконними збройними формуваннями.


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