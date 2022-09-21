У Києві викрили агентурну групу фсб, яка передавала координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону

У Києві нейтралізували російську агентурну групу, яка збирала інформацію про геолокацію об’єктів Сил оборони та критичної інфраструктури у столичному регіоні.

Про це повідомляють Служба безпеки України та Київська обласна прокуратура.

Особливу увагу інформатори рф приділяли місцям розташування українських військових підрозділів, зокрема Нацгвардії, теплових електростанцій та залізничних вузлів.

Вони фотографували об’єкти, передаючи у рф матеріали з позначками на електронних картах і детальним описом прилеглої території. Отриману інформацію окупанти планували використати для серії ракетних ударів по Києву впродовж підготовки до опалювального сезону.

Для конспірації вони отримали оперативні псевдоніми, зокрема «Y», «Шаман» і «Нарік». Встановлено, що до розвідувально-підривної діяльності вони намагалися залучити жительку Черкаської області.