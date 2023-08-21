У Києві чоловік підпалив 12 автівок військових

Столичні поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який підпалив 12 автомобілів військовослужбовців. Киянина затримали під час закладання вибухівки під черговий транспортний засіб.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Там зазначили, що до Деснянського управління поліції Києва наприкінці 2022 року почали надходити повідомлення про підпали автівок на різних вулицях району. Поліціянти з’ясували, що всі авто були пошкоджені за допомогою саморобних приладів.

Начальник столичного управління поліції Дмитро Шумейко розповів, що до пошуку винуватця долучилися слідчі, оперативники управління карного розшуку та кримінального аналізу поліції Києва, а також фахівці Департаментів кримінальної поліції НПУ тощо.

«Кращі оперативники та слідчі, проводились складні, тривалі експертні дослідження. Понад тисячу людей допитано як свідків, десятки людей відпрацьовувались оперативно, проаналізовано сотні відео з камер спостереження», — розповів він.

Шумейко каже, що пошуки зловмисника ускладнювалися тим, що він підпалював автівки у період перебоїв з електропостачанням та освітленням вулиць під час ворожих обстрілів міста. Слідчі встановили, що всі користувачі автомобілів були військовими та тими, хто має відношення до Сил оборони.

Відчувши, що правоохоронці вийшли на слід, зловмисник зупинився. Однак слідчі, оперативники, аналітики й експерти продовжили роботу.

У липні цього року зловмисник знову підпалив декілька автівок військових. Підрозділи поліції зібрали інформацію, проаналізували її та висновки експертів і вийшли на конкретного чоловіка. Це 35-річний місцевий житель, який переїхав до Києва з іншого регіону у 2014 році.

Поліціянти викрили чоловіка під час закладання запалювального пристрою до чергового автомобіля військового, його затримали. При обшуку речей затриманого працівники поліції вилучили ще один саморобний прилад.

«Пристрої зловмисник виготовляв сам, вони спрацьовували самостійно за визначеним часом. Свої дії затриманий пояснив негативним ставленням до військових. Перевірка його причетності до інших злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки України, триває», — додав Шумейко.

Під час обшуку орендованої квартири порушника у Києві правоохоронці вилучили мобільні телефони, ноутбук, запалювальну суміш та різні електродеталі: дроти, мікросхеми, електричні з’єднувачі, перемикачі тощо. Наразі слідчі встановили 12 автомобілів, які він, імовірно, пошкодив у Деснянському районі.

Слідчі поліції Києва за процесуального керівництва міської прокуратури оголосили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі. Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.