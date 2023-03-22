Кримінал

У Києві чоловік підірвав гранату поруч з дитячим майданчиком

22 Березня 2023 12:10
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поліція

У Києві зранку 22 березня у руках чоловіка розірвалася граната. Внаслідок вибуху житель столиці загинув.

Про це повідомляє поліція Києва.

Трагедія сталася на провулку Квітневому у Подільському районі столиці. За попередньою інформацією, граната здетонувала у руках 29-річного чоловіка, внаслідок чого він загинув.

На опублікованих кадрах помітно, що інцидент стався неподалік від дитячого майданчика.

Причини та обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство з додатковою кваліфікацією самогубство).


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