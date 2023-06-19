Кримінал

У Херсоні внаслідок російських обстрілів згоріли маршрутки

19 Червня 2023 11:49
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Окупанти вкотре обстріляли Херсон. Рятувальники гасили одразу декілька пожеж у межах міста під загрозою повторних обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Перше повідомлення про пожежу надійшло про загорання газового резервуара на одній з заправок міста. Ще одна пожежа виникла на території одного з підприємств: горіли складські приміщення, виставкові зали та господарчі споруди.

«Коли вся Україна відновлює життєзабезпечення після підриву окупантами Каховської ГЕС, терористи продовжують щоденно обстрілювати місто Херсон. Нічний обстріл. Рятувальники одночасно гасили одразу декілька пожеж у межах міста під загрозою повторних обстрілів», — зазначив Голова ДСНС Сергій Крук.

Голова ОП Андрій Єрмак повідомив, що була ліквідована пожежа 10 маршрутних автобусів. Також пошкоджено екскаватор рятувальників Одеської області


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