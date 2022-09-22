Кримінал

У Харкові внаслідок нічного обстрілу горіли гаражі

22 Вересня 2022 08:39
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Росіяни завдали удар по Київському району Харкова ракетами, які до цього не використовували. Окупанти влучили в автівку, яка стояла у гаражі.

Російські окупанти вдарили по гаражному кооперативу у Харкові ввечері 21 вересня, повідомили в облуправлінні ДСНС.

“Горіли 7 гаражів на площі 200 кв.м. Для ліквідації пожежі та наслідків обстрілів було залучено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу ДСНС. В результаті обстрілу за попередніми даними постраждалих немає”, — повідомили рятувальники.


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