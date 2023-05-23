У Харкові судитимуть жінку, яка збиралася вчити дітей за стандартами РФ

У Червонозаводському райсуді Харкова судитимуть 45-річну жительку Куп’янська, яку обвинувачують у колабораційній діяльності. За даними слідства, жінка збиралась вчити українських дітей за стандартами освіти РФ. Їй загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

“Під час окупації Куп’янська жінка вирішила співпрацювати з представниками РФ та добровільно обійняла посаду “заступниці начальника” у так званому “відділі освіти ВДА Куп’янського району”. Вона проводила наради з колективом, погоджувала найм нових співробітників, визначала розмір їх заробітної плати та підписувала відповідні документи”, — сказано у повідомленні.

За даними прокуратури, жінка організовувала виїзд вчителів до РФ для проходження перекваліфікації та переатестації, надавала вказівки на впровадження у навчальних закладах підручників російською мовою.

“Також підозрювана надавала підлеглим працівниками методичні та консультаційні матеріали щодо впровадження освітніх стандартів РФ в навчальних закладах”, — зазначили у відомстві.

Правоохоронці затримали жінку, нині вона перебуває під вартою.