Кримінал

У Харкові судитимуть жінку, яка збиралася вчити дітей за стандартами РФ

23 Травня 2023 16:00
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прокуратура, окупація

У Червонозаводському райсуді Харкова судитимуть 45-річну жительку Куп’янська, яку обвинувачують у колабораційній діяльності. За даними слідства, жінка збиралась вчити українських дітей за стандартами освіти РФ. Їй загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

“Під час окупації Куп’янська жінка вирішила співпрацювати з представниками РФ та добровільно обійняла посаду “заступниці начальника” у так званому “відділі освіти ВДА Куп’янського району”. Вона проводила наради з колективом, погоджувала найм нових співробітників, визначала розмір їх заробітної плати та підписувала відповідні документи”, — сказано у повідомленні.

За даними прокуратури, жінка організовувала виїзд вчителів до РФ для проходження перекваліфікації та переатестації, надавала вказівки на впровадження у навчальних закладах підручників російською мовою.

“Також підозрювана надавала підлеглим працівниками методичні та консультаційні матеріали щодо впровадження освітніх стандартів РФ в навчальних закладах”, — зазначили у відомстві.

Правоохоронці затримали жінку, нині вона перебуває під вартою.


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