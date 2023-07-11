У гаражі Слобідського району Харкова знайшли склад боєприпасів

У Слобідському районі Харкова виявили склад боєприпасів у гаражі.

Про це повідомили пресслужби поліції та прокуратури.

“Харків‘янин з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України виїжджав до прифронтових територій під виглядом волонтера. Із зони бойових дій ділок вивозив зброю та боєприпаси, які ховав у гаражі у Слобідському районі Харкова”, — сказано у повідомленні прокуратури.

За даними поліції, до збору боєприпасів причетні 69-річний батько та його 36- й 42-річні сини.

Під час обшуку правоохоронці вилучили з гаража боєприпаси, вибухівку, протитанкові міни, набої різного калібру, мінометні снаряди та інше.

Справу розслідують за незаконне поводження зі зброєю. Чоловікам загрожує до семи років ув’язнення.