Кримінал

У деокупованій Балаклії загинув енергетик: підірвався на розтяжці окупантів

14 Вересня 2022 15:19
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Енергетик Олександр Стрілець загинув на роботі у Балаклії, яку нещодавно звільнили Збройні сили України.

Чоловік підірвався на розтяжці, яку залишили росіяни, повідомила Балаклійська міська рада.

“Під час виконання своїх службових обов’язків, відновлюючи критичну інфраструктуру нашого міста, загинув Стрілець Олександр Михайлович — майстер служби ліній Куп’янського високовольтного РЕМ”, — повідомили у мерії.

“Він заплатив найдорожчу ціну, виконуючи свою роботу, рятуючи інших людей”, — кажуть у міськраді.


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