Кримінал

У центрі Києва підлітки планували масову бійку

27 Лютого 2023 21:44
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поліція

Сьогодні, 27 лютого, у Києві на Печерську підлітки намагалися влаштувати масову бійку. Таким чином вони хотіли підтримати флешмоб, який розпочався у Росії.

Про це повідомляє управління Нацполіції у Києві.

Правоохоронці зазначають, що конфлікту вдалося запобігти завдяки своєчасному реагуванню ювенальних поліцейських, аналітиків, оперативників та дільничних. Учасників бійки доставили до відділення поліції для встановлення осіб та з’ясування обставин.

“Провокування масових бійок серед молоді та підлітків – спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні”, – сказано у повідомленні Нацполіції.

При цьому правоохоронці закликали батьків спілкуватися з дітьми та звертати увагу на їхню поведінку, коло спілкування та способи проведення дозвілля.


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