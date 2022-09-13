У Балаклії російські окупанти облаштували катівню для місцевих жителів, — поліція

У звільненій Балаклії правоохоронці знайшли катівню, яку російські військові облаштували для місцевих жителів. Її організували у підвальному приміщенні відділу поліції та у видавничому будинку навпроти.

Усього під час окупації російські окупанти утримували в полоні щонайменше 40 людей, повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.

За його словами, їх годували кашами на воді двічі на день. Серед затриманих — ті, хто служив або мав родичів в АТО. Окупанти відшукували таких людей через місцевих колаборантів.

“Також шукали людей, які допомагали українській армії знищувати рашистів. А у випадку, коли вони звільняли багато людей, а нових не було — хапали людей прям на вулиці біля відділу поліції. Один чоловік просидів “тюрмі” 46 днів — рашисти знайшли фото його брата у військовій українській формі”, — розповів Болвінов.

За даними силовика, до полонених застосовували різні види тортур.

“Усі тортури описувати не буду, скажу лише, що “найлегше” — коли били струмом. Також, в слідчих є інформація про вбитих жителів міста. Про загиблих відомо, що їх розстріляли на блокпосту росіяни в останній день окупації — усі деталі події ще з’ясовуються”, — зазначив Болвінов.