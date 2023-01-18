Кримінал

Трагедія у Броварах: кількість загиблих зросла до 17, з них 4 дітей

18 Січня 2023 14:40
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авіакатастрофа

Кількість загиблих внаслідок падіння вертольота у Броварах 18 січня зросла до 17 людей, з них четверо дітей. Доля ще однієї дитини залишається невідомою.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Станом на 14:00 було виявлено 17 загиблих, з них 4 дитини та 9 осіб, які перебували на борту. Також травмувань зазнали 25 осіб, з них 11 дітей. Постраждалих було госпіталізовано до лікарень.

Наразі продовжуються пошуково-рятувальні роботи у будівлі дитячого садка, доля одної дитини залишається невідомою.

Від ДСНС залучено 65 осіб та 12 одиниць техніки, у тому числі кінологічний розрахунок та 3 рятувальні відділення.


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