Сили оборони мають частковий успіх на південному напрямку

Збройні сили України мають частковий успіх на південному напрямку та знищили 40 окупантів та збили ворожий ударний гелікоптер Ка-52.

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.

“Нашою авіацією нанесено 7 ударів по ворогу, силами протиповітряної оборони в Бериславському районі збитий ворожий ударний гелікоптер Ка-52.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 340 вогневих завдань.

Знищено 40 рашистів, 2 танки та 7 одиниць іншої авто-бронетехніки”, – йдеться у повідомлені.

Повідомляється, що обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня динамічна та напружена.

Українські підрозділи продовжують активні дії, тримають ініціативу на закріплених територіях і в просуванні. Мають частковий успіх на півночі.