Судді Тандиру, який збив нацгвардійця, продовжили запобіжний захід

Печерський суд Києва продовжив арешт судді Олексію Тандиру, який у травні на блокпості в Києві збив на смерть військового Нацгвардії Вадима Бондаренка, передає “Суспільне“. Підозрюваного триматимуть під вартою до 26 серпня.

На початку засідання Тандир заявив, нібито про грубе порушення принципу презумпції невинуватості. За словами підозрюваного, “ДБР, ЗМІ, окремі активісти оголошують і стверджують певні невстановлені факти”. Зокрема, він мав на увазі експертизу на стан алкогольного сп’яніння.

Підозрюваний звернувся до суду, аби заборонити ДБР порушувати презумпцію невинуватості. Крім того, Тандир хотів дізнатися, чому через два місяці після того, як в нього забрали зразки для експертизи, нема її результатів.

Прокурор Михайло Доманський на це відповів, що потрібно більше часу, аби уникнути неточностей.

“Втім велася відеофіксація на нагрудну камеру. Видно повністю спілкування. Перші пояснення підозрюваного. Тобто весь комплекс доказів вказує на наявність сп’яніння у підозрюваного”, – додав Доманський.

Суддя Олеся Батрин підтримала клопотання підозрюваного щодо презумпції невинуватості.

На засідання суду адвокатка Тандира Ірина Бовнегра принесла із собою дві схеми блокпостів. Одну – як той, де загинув Вадим Бондаренко, інша – яким, блокпост, нібито мав бути. Бовнегра заявила, нібито на місці трагедії було багато порушень.

“Схемою передбачено, що має бути наявність заборчиків, але тут їх немає”, — зазначила адвокатеса.

Крім того, за її словами на блокпосту не було необхідних знаків.

“На схемі знаку немає, на фотографії немає, а слідчі пишуть…”, – зазначила Бовнегра.

Також захисниця підозрюваного стверджувала, нібито нацгвардійці в порушення правил вийшли на дорогу раніше. Наостанок додала до матеріалів справи схеми та свої запити до різних органів, на які так і не отримала відповіді.

Ще один адвокат Тандира – Олег Юрченко – поскаржився на те, що сторону захисту не долучають до слідчих дій.

“Так само 10 липня була інформація, що є результати психологічної експертизи. Сьогодні 17-те, чому захист досі не бачив результати? Ми були обмежені в тому, аби поставити експертам питання”, – заявив Юрченко.

Під час виступив Тандир стверджував, що ризики обвинувачення, нібито необґрунтовані. Тому підозрюваний просив суд, аби замість СІЗО його відправили під домашній арешт.

Під час засідання суддя зачитала свідчення головного свідка — керівника блокпоста. Раніше цього вимагала адвокатеса Бовнегра. Вона розповідає про досить багато неточностей. Представникам потерпілої сторони в їх участі в суді відмовили.