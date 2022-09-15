Кримінал

Суд продовжив ще на два місяці тримання Медведчука під вартою

15 Вересня 2022 14:41
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Личаківський районний суд Львова продовжив строк тримання під вартою народного депутата України Віктора Медведчука на 60 днів.

Про це йдеться у повідомленні суду.

Термін тримання під вартою Медведчуку продовжили до 14 листопада 2022 року.

“Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова задовольнив клопотання Генерального прокурора та продовжив строк утримання під вартою народного депутата України Медведчука Віктора Володимировича на 60 днів”, – зазначили у суді.

За даними клопотання, Медведчуку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.111 та ч.2 ст.28 ч.1 ст.2583 КК України, скоєних у групі осіб.


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