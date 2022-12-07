Суд дав 12 років ув’язнення настоятелю храму УПЦ МП. Він передавав окупантам позиції Сил оборони

Суд призначив 12 років ув’язнення настоятелю храму УПЦ московського патріархату в Лисичанську. Він передавав окупантам інформацію про позиції Сил оборони та місцевих патріотів, які могли чинити спротив.

Про це повідомляє СБУ.

Правоохоронці розповіли, що настоятель передавав росіянам дані про позиції української армії в Лисичанську та в районі Сєвєродонецька. Найбільше окупантів цікавили відомості про кількість військових і техніки підрозділів ЗСУ.

Чоловіка затримали у квітні під час спецоперації. За даними слідства, священника залучив до співпраці представник російської окупаційної армії, коли той їздив у росію у 2014 році.

Відтоді зі священником постійно контактував ватажок одного з терористичних угруповань «ЛНР», який брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України, розповідають правоохоронці.

Після початку повномасштабного вторгнення настоятель храму збирав і передавав цьому ватажку дані про підрозділи ЗСУ. Суд визнав настоятеля винним за статтею про допомогу російській армії у веденні бойових дій проти ЗСУ.

Також СБУ викрила на Луганщині ще одного священника УПЦ МП, який пішов на добровільну співпрацю з росіянами. Під час перебування на окупованій території сходу України він здавав росіянам місця перебування учасників руху опору, зокрема колишніх бійців АТО.

За попередніми даними, він допоміг окупантам викрасти двох українських патріотів. Наразі фігурант переховується від правосуддя на захопленій частині сходу України. Йому інкримінують державну зраду, за яку загрожує довічне ув’язнення.