Кримінал

Шкода українській екології через російську агресію оцінюється в $35,3 млрд – Резніков

2 Січня 2023 18:04
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війна

Завдана Росією шкода українській екології оцінюється в $35,3 млрд, мільйони гектарів заповідних зон під загрозою, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Завдана Росією шкода української екології оцінюється в $35,3 млрд. Мільйони гектарів заповідних зон перебувають під загрозою. Стаття 55 Протоколу I забороняє вести війну проти природного середовища шляхом репресалій, але РФ байдуже”, – написав він у твіттері.


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