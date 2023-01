Шкода українській екології через російську агресію оцінюється в $35,3 млрд – Резніков

Завдана Росією шкода українській екології оцінюється в $35,3 млрд, мільйони гектарів заповідних зон під загрозою, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

The damage to the 🇺🇦 ecology caused by russia is estimated at $35.3 billion. Millions of hectares of nature preserves are under threat.Article 55 of the Protocol I prohibits waging war VS the natural environment by way of reprisals, but russia doesn’t care.#tribunal4russia

