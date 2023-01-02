Кримінал

Шкода українській екології через російську агресію оцінюється в $35,3 млрд – Резніков Завдана Росією шкода українській екології оцінюється в $35,3 млрд, мільйони гектарів заповідних зон під загрозою, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. “Завдана Росією шкода української екології оцінюється в $35,3 млрд. Мільйони гектарів заповідних зон перебувають під загрозою. Стаття 55 Протоколу I забороняє вести війну проти природного середовища шляхом репресалій, але РФ байдуже”, – написав він у твіттері. The damage to the 🇺🇦 ecology caused by russia is estimated at $35.3 billion. Millions of hectares of nature preserves are under threat.Article 55 of the Protocol I prohibits waging war VS the natural environment by way of reprisals, but russia doesn’t care.#tribunal4russia

11/13 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 2, 2023 Поділитися:



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