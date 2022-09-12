Кримінал

Ще одна загадкова смерть. Топ-чиновник російської корпорації випав з катера

12 Вересня 2022 21:48
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У Росії загинув директор з авіаційної галузі Корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики (КРДС) Іван Печорін.

Про це повідомляє пресслужба корпорації.

Печорін загинув увечері в суботу, 10 вересня, в районі мису Ігнатьєва. За офіційною версією російської поліції, він нібито випав з катера на повному ходу.

Для пошуку топ-чиновника залучили співробітників МНС РФ. Пізніше пошуковий загін знайшов тіло загиблого.

Печорін брав участь у Східному економічному форумі, що відбувся у Владивостоці з 5 до 8 вересня. Він займався розвитком авіаційної доступності Далекого Сходу, включно з підтримкою пасажирських авіаперевезень, модернізацією інфраструктури аеропортів, будівництвом нових злітно-посадкових майданчиків. Брав участь у розвитку Єдиної далекосхідної авіакомпанії.


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