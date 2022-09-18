Кримінал

Ще мінус 230 окупантів та гелікоптер: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії

18 Вересня 2022 09:52
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Минулої доби українські військові ліквідували ще 230 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 54 480 солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії на 18 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 54480 (+230) осіб ліквідовано;
  • танків – 2210 (+8);
  • бойових броньованих машин – 4718 (+17);
  • артилерійських систем – 1309 (+3);
  • РСЗВ – 312 (+0);
  • кошти ППО – 168 (+0);
  • літаків – 251 (+0);
  • вертольотів – 217 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 918 (+7);
  • крилаті ракети – 238 (+2);
  • кораблі/катери – 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3578 (+7);
  • спеціальної техніки – 122 (+1).

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