Кримінал

Ще мінус 230 окупантів та гелікоптер: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії Минулої доби українські військові ліквідували ще 230 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 54 480 солдатів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати Росії на 18 вересня орієнтовно склали: особового складу – близько 54480 (+230) осіб ліквідовано;

танків – 2210 (+8);

бойових броньованих машин – 4718 (+17);

артилерійських систем – 1309 (+3);

РСЗВ – 312 (+0);

кошти ППО – 168 (+0);

літаків – 251 (+0);

вертольотів – 217 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 918 (+7);

крилаті ракети – 238 (+2);

кораблі/катери – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3578 (+7);

спеціальної техніки – 122 (+1). Поділитися:



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