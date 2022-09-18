Ще мінус 230 окупантів та гелікоптер: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії

Минулої доби українські військові ліквідували ще 230 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 54 480 солдатів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії на 18 вересня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 54480 (+230) осіб ліквідовано;
- танків – 2210 (+8);
- бойових броньованих машин – 4718 (+17);
- артилерійських систем – 1309 (+3);
- РСЗВ – 312 (+0);
- кошти ППО – 168 (+0);
- літаків – 251 (+0);
- вертольотів – 217 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 918 (+7);
- крилаті ракети – 238 (+2);
- кораблі/катери – 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3578 (+7);
- спеціальної техніки – 122 (+1).
Поділитися: