Шарія судитимуть за держзраду

Пропагандиста Анатолія Шарія та колишнього главу поліції Вінницької області Антона Шевцова будуть судити за державну зраду. Вони співпрацювали з ФСБ.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Правоохоронці наголошують, що першим обвинуваченим є керівник забороненої в Україні проросійської політичної партії та власник однойменного Youtube-каналу. Мова йде про Анатолія Шарія, який з 2019 року переховується в Іспанії.

З-за кордону він організовує проросійські піар-акції і поширює антиукраїнську пропаганду.

Також в Україні будуть судити екс-начальника поліції Вінницької області Антона Шевцова. Він залучив Шарія до співпраці з ФСБ. Разом вони створювали політично заангажовані сюжети антиукраїнського змісту.

Слідство встановило, що з 2018 року колишній правоохоронець, перебуваючи в тимчасово окупованому Криму, співпрацював зі співробітником російської спецслужби.

Він передавав куратору інформацію про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників інтернет-ресурсів, які могли бути використані проти України.

Обом фігурантам інкриміновано державну зраду (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України).