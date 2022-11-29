Кримінал

СБУ затримала коригувальника, який “наводив” ракети для ударів по Запорізькій інфраструктурі

29 Листопада 2022 10:03
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сбу

Контррозвідка СБУ затримала ще одного коригувальника ракет під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Запорізької області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисник коригував прицільні ракетні удари РФ по критичній інфраструктурі регіону.

За даними СБУ, насамперед він “наводив” російську зброю на об’єкти енергетики та інші споруди систем життєзабезпечення.

“Встановлено, що після російських повітряних ударів він виходив на місцевість для фіксації наслідків “прильотів” та передачі ворогу відповідних даних. “Уточнена” інформація потрібна була окупантам для проведення подальших обстрілів міста. Крім цього, він приховано збирав інформацію про місця тимчасового базування і переміщення української військової техніки на території обласного центру. Зібрані відомості передавав агресору через соцмережі, у тому числі Телеграм-канал зрадника і кремлівського пропагандиста Рогова”, – йдеться у повідомленні.

Саме там він схвально коментував рашистські “дописи”, закликав до підтримки країни-агресора і викладав закриті відомості про українські об’єкти у вигляді “помічених” електронних карт.

У результаті слідчо-оперативних дій співробітники Служби безпеки встановили місцезнаходження і затримали зловмисника.

За даними слідства, затриманим є працівник одного з українських оборонних заводів. На початку повномасштабного вторгнення його завербували спецслужби РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності на півдні України.

“У поле зору окупантів потрапив через свою проросійську “активність” у соцмережах, де йому запропонували конфіденційне співробітництво. За це “гарантували” гроші та “посаду” у разі захоплення регіону”, – додають у СБУ.

Також зазначається, що під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку із доказами прихованого листування з російським “куратором”.

Наразі затриманому повідомлено про підозру.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень.

Заходи із викриття зловмисника проводили співробітники СБУ Запорізької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.


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