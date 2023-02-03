СБУ викрила корупційні схеми на митницях у Чернівецькій та Одеській областях

Правоохоронці викрили масштабні корупційні схеми на митницях у Чернівецькій та Одеській областях. До махінацій були причетні керівники митних постів.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України та Офіс генпрокурора.

Чернівецька митниця

На корупційних оборудках викрито керівника одного з місцевих митних постів. За хабарі посадовець “гарантував” бізнесменам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення вантажів.

До афери він залучив двох знайомих як посередників для отримання хабарів. Серед них – колишній працівник митниці, який раніше вже притягувався до відповідальності за корупцію.

СБУ зафіксувала факт отримання частини хабаря у розмірі 3 тисяч доларів, а посередника затримала у Києві під час отримання 12 тисяч доларів, іншої частини траншу. Двом фігуранта справи оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ.

Одеська митниця

В Одеській області на організації оборудок викрито посадовців митних постів “Одеса-порт” та “Білгород-Дністровський”. Шахраї організували корупційну схему отримання хабарів від волонтерів, які завозять в Україну гуманітарну допомогу для захисників.

За хабарі посадовці обіцяли не створювати перешкод під час митного оформлення. Сума поборів становила від 500 доларів з одного транспортного засобу.

СБУ задокументувала декілька фактів корупції. Правоохоронці затримали головного інспектора митного поста “Одеса-порт” на передачі чергової суми хабаря. Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ.

Також вирішується питання про притягнення до відповідальності інших посадовців митниці.