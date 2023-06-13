Кримінал

СБУ повідомила про підозру “дільничному інспектору” окупаційної поліції на Харківщині

13 Червня 2023 14:26
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сбу

Служба безпеки викрила чергового ворожого поплічника у звільнених районах Харківської області.

Зловмисником виявився 34-річний мешканець м. Балаклія Харківської області, повідомляє пресслужба СБУ.

“Після захоплення міста колаборант добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав «посаду» в місцевому окупаційному “Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области”, – йдеться у повідомлені.

В окупаційному органі чоловіка призначили «участковым инспектором отдела участковых инспекторов полиции УВД ВГА Харьковской области».

З червня до серпня колаборант виконував в інтересах окупантів увесь комплекс протиправних обов’язків: охороняв адміністративну будівлю тимчасової цивільної адміністрації м. Балаклія, здійснював контрольно–пропускний режим, оглядав речі громадян, збирав кошти за оренду торгових місць на території «Центрального ринку» та підтримував громадський порядок на закріпленій дільниці міста.

Після звільнення міста зловмисник намагався переховуватись на території регіону, однак співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі фігуранту повідомлено підозру за ч. 7 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.


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