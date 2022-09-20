Кримінал

Рука з синьо-жовтим браслетом з могили в Ізюмі належить захиснику з Нікополя

20 Вересня 2022 07:41
109

Дружина бійця 93 бригади Сергія Сови впізнала по фото руки загиблого із браслетами у кольори державного прапора, яке ширилося мережею, свого чоловіка. Після звільнення Ізюму Харківської області у місті та за його межами стали знаходити сотні тіл убитих та закатованих окупантами українців.

Про це пише обласний інформаційний штаб Дніпропетровщини.

“Стало відомо, що рука з синьо-жовтими браслетами з поховання в Ізюмі – це фрагмент тіла військового з Нікополя. Ця фотографія з процедури ексгумації облетіла весь світ – вражаючий знімок почорнілої руки із браслетом патріотичного кольору”, – йдеться в повідомленні.

Мешканка Нікополя Оксана Сова упізнала свого чоловіка за татуюванням на тілі.

ЇЇ чоловік Сергій був 36-річним спортсменом та професійним кінологом із міста Нікополя, а також бійцем 93-ї бригади “Холодний Яр”. 19 квітня жінка втратила зв’язок із коханим чоловіком. У Героя залишилося двоє дітей 9 та 14 років.

За словами жінки у коментарі “Фактам”, Сергій ніколи не приховував від неї, що оборона Харківської області дається важко.

“Він мені сказав, що за три-чотири дні до цього їх накривала авіація рашистів, артилерія та танки йшли на них. Опір з нашого боку був меншим, тому що нам не вистачало зброї, щоб гідно відповідати. Сергій казав, що першими гинули мобілізовані, бо менше досвіду. На 19 квітня було шість “двохсотих” із роти. І чоловік казав, що є наказ стояти до кінця, тож це робитиме. Але як їх вистачить, невідомо. Після цього зв’язок обірвався…” – розповіла дружина захисника.

П’ять місяців жінка шукала чоловіка, Сергія визнали зниклим безвісти. Коли ЗСУ увійшли до Ізюма і почалася ексгумація тіл вбитих окупантами військових та мирних людей у жінки з’явилася тривога.

“Я не думала, що могилу мого Сергія знайдуть у тому лісі, бо позиції були зовсім в іншому місці, у лісопосадці. Думала, що саме там його знайдуть. Потім почали з’являтися фотографії з ексгумації, і жодної секунди я не мала сумніву, що це мій Сергій. Я впізнала свого чоловіка по численних татуюваннях, на тілі були великі зображення – це голова сови, зображення черепа, самурай із китайськими ієрогліфами. Навіть витатуйоване ім’я доньки залишилося на руці. І жовто-сині браслетики. Із цими браслетами Сергій не розлучався з 2014 року. Ще коли він йшов на війну, їх йому як обереги подарували наші діти. Синочок тоді пішов у перший клас, а дочці виповнився рік. На шиї у чоловіка були срібні ланцюжки із зображенням Архангела. Наскільки я зрозуміла, рашисти їх зняли і забрали… Ще в кишенях Сергієвої форми мають бути іграшки від “кіндера”, які часто віддавала йому Елінка”, – каже Марина.

Дружина загиблого військового думає, що її чоловіка поховали місцеві, бо на могилах стоять хрести та лежать квіти, але не виключає, що Сергій міг стати жертвою тортур.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Новости про меньшее зло
Александр КИРШ

Письмо в мордор
Віталій ПОРТНИКОВ

Швеція голосує за ультраправих
Юрій БУТУСОВ

Путін відновив сталінські штрафбати
усі думки
ТОП-новини
20 Вересня 2022 09:57
59

Вночі рашисти завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Чугуївському районі
20 Вересня 2022 09:30
34

За добу захисники знищили 160 окупантів, 1 літак та 5 БПЛА
20 Вересня 2022 08:31
52

Ердоган заявив, що Україна і РФ домовилися про обмін 200 військовополоненими
20 Вересня 2022 08:18
85

Делегація проросійської партії Німеччини збирається відвідати РФ та окупований Донбас
20 Вересня 2022 07:41
109

Рука з синьо-жовтим браслетом з могили в Ізюмі належить захиснику з Нікополя
Останні новини
усі новини