Рука з синьо-жовтим браслетом з могили в Ізюмі належить захиснику з Нікополя

Дружина бійця 93 бригади Сергія Сови впізнала по фото руки загиблого із браслетами у кольори державного прапора, яке ширилося мережею, свого чоловіка. Після звільнення Ізюму Харківської області у місті та за його межами стали знаходити сотні тіл убитих та закатованих окупантами українців.

Про це пише обласний інформаційний штаб Дніпропетровщини.

“Стало відомо, що рука з синьо-жовтими браслетами з поховання в Ізюмі – це фрагмент тіла військового з Нікополя. Ця фотографія з процедури ексгумації облетіла весь світ – вражаючий знімок почорнілої руки із браслетом патріотичного кольору”, – йдеться в повідомленні.

Мешканка Нікополя Оксана Сова упізнала свого чоловіка за татуюванням на тілі.

ЇЇ чоловік Сергій був 36-річним спортсменом та професійним кінологом із міста Нікополя, а також бійцем 93-ї бригади “Холодний Яр”. 19 квітня жінка втратила зв’язок із коханим чоловіком. У Героя залишилося двоє дітей 9 та 14 років.

За словами жінки у коментарі “Фактам”, Сергій ніколи не приховував від неї, що оборона Харківської області дається важко.

“Він мені сказав, що за три-чотири дні до цього їх накривала авіація рашистів, артилерія та танки йшли на них. Опір з нашого боку був меншим, тому що нам не вистачало зброї, щоб гідно відповідати. Сергій казав, що першими гинули мобілізовані, бо менше досвіду. На 19 квітня було шість “двохсотих” із роти. І чоловік казав, що є наказ стояти до кінця, тож це робитиме. Але як їх вистачить, невідомо. Після цього зв’язок обірвався…” – розповіла дружина захисника.

П’ять місяців жінка шукала чоловіка, Сергія визнали зниклим безвісти. Коли ЗСУ увійшли до Ізюма і почалася ексгумація тіл вбитих окупантами військових та мирних людей у жінки з’явилася тривога.

“Я не думала, що могилу мого Сергія знайдуть у тому лісі, бо позиції були зовсім в іншому місці, у лісопосадці. Думала, що саме там його знайдуть. Потім почали з’являтися фотографії з ексгумації, і жодної секунди я не мала сумніву, що це мій Сергій. Я впізнала свого чоловіка по численних татуюваннях, на тілі були великі зображення – це голова сови, зображення черепа, самурай із китайськими ієрогліфами. Навіть витатуйоване ім’я доньки залишилося на руці. І жовто-сині браслетики. Із цими браслетами Сергій не розлучався з 2014 року. Ще коли він йшов на війну, їх йому як обереги подарували наші діти. Синочок тоді пішов у перший клас, а дочці виповнився рік. На шиї у чоловіка були срібні ланцюжки із зображенням Архангела. Наскільки я зрозуміла, рашисти їх зняли і забрали… Ще в кишенях Сергієвої форми мають бути іграшки від “кіндера”, які часто віддавала йому Елінка”, – каже Марина.

Дружина загиблого військового думає, що її чоловіка поховали місцеві, бо на могилах стоять хрести та лежать квіти, але не виключає, що Сергій міг стати жертвою тортур.