Росіяни зруйнували понад 550 пам’яток культури

У інтервʼю для австрійського видання Die Presse заступниця міністра культури та інформаційної політики України Галина Григоренко заявила, що на відбудову культурної інфраструктури України потрібно $100 мільярдів – усього російські війська за цей час зруйнували понад 550 пам’яток культури.

Крім того, за її словами, зруйновано або пошкоджено 1373 заклади культури (бібліотеки, музеї, театри, філармонії, школи мистецтв) та понад 200 культових споруд.

Вона зазначила, що зараз важливо задокументувати пошкодження “відповідно до міжнародних стандартів”, тим часом поки відбувається консервація будівель з метою запобігання руйнувань, з розрахунком їх подальшого відновлення.