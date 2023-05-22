Росіяни викрадають кримчан у пошуках «винних» у підриві залізниці – омбудсмен

Російські окупанти в українському Криму викрадають місцевих жителів у пошуках «винних» у підриві залізниці в Сімферопольському районі півострова.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його даними, недалеко від селища Кіровське в ніч із 18 на 19 травня російські силовики затримали 29-річного кримського татарина Мамбета Асан-Уста.

«Вони нібито повезли чоловіка до відділу МВС РФ, аби скласти адміністративний протокол про відсутність страхування та обіцяли повернути його до машини, яка залишилась на дорозі. Водночас росіяни не зробили цього, а вивели Мамбета через службовий вихід, де на нього чекав мікроавтобус Volkswagen та люди у військовій формі й масках. Вони накинулися на чоловіка, зв’язали та силоміць посадили в машину», — пише він.

Асан-Уста розповів, що після цього його відвезли до Сімферополя, де в невідомому приміщенні розпочали допит щодо зв’язків чоловіка з Україною та пошкодження залізниці в селі Чистеньке Сімферопольського району.

«Люди у військовій формі погрожували розправою кримському татарину, схиляючи його підписати невідомі документи. Вони теж хотіли, щоб Мамбет пройшов поліграф, але чоловік відмовився», — пише Лубінець.

Омбудсмен додав, що з початку окупації Криму в лютому 2014 року права громадян України систематично порушуються з боку РФ. За його даними, 181 особу незаконно утримують у Криму та Росії за політичними та/або релігійно вмотивованими справами.