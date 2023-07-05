Кримінал

Росіяни вкотре обстріляли Херсонщину: є загиблий та поранені

5 Липня 2023 21:40
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війна, прокуратура

Російські війська ввечері 5 липня обстріляли Білозерську громаду на Херсонщині. Є загиблий та поранені.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 5 липня близько 19:00 окупанти обстріляли селища у Білозерській громаді. Внаслідок атаки травми несумісні із життям отримав чоловік.

Щонайменше троє цивільних отримали осколкові поранення. Дані щодо потерпілих уточнюються. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).


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