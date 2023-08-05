Росіяни вдарили керованою авіабомбою по центру переливання крові у Куп’янську

Російські війська випустили по території Харківської області керовану авіабомбу. Вона потрапила у центр переливання крові.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Керована авіаційна бомба Росії проти центру переливання крові в Україні. Цей вечір, Купʼянська громада на Харківщині”, – заявив він.

В результаті обстрілу є загиблі та поранені, однак їх кількість не повідомляється.

Наразі рятувальники ліквідовують пожежу, яка сталася після обстрілу.

“Один цей злочин війни говорить усе про російську агресію. Звірі, які знищують те, що просто дає змогу жити. Перемогти терористів – це справа честі для всіх, хто цінує життя”, – підкреслив Зеленський.