Кримінал

Росіяни обстріляли Херсонщину: троє постраждалих

19 Червня 2023 19:32
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війна

Російські окупанти 19 червня обстріляли Бериславський район Херсонської області, внаслідок чого постраждали троє цивільних. Також пошкоджені будинки.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Так, у селі Бургунка Тягинської громади зафіксували близько десятка прильотів. Через обстріли пошкоджено щонайменше пʼять житлових будинків та адміністративну будівлю.

60-річний чоловік отримав поранення середнього ступеня тяжкості, а 48-річний — легкі. Обох шпиталізували.

У селі Шляхове Бериславської громади росіяни вдарили по двох житлових будинках. Унаслідок цього 64-річна жінка дістала тяжкі поранення таза та живота. Її доправили до лікарні, медики борються за її життя.


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