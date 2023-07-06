Росіяни хочуть перевести четвертий енергоблок ЗАЕС в “гарячий зупин”

Росіяни збирають перевести енергоблок №4 на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції у стан «гарячого зупину». Псевдокерівник станції Юрій Чернічук видав відповідне «розпорядження». Поки «гарячим» залишається лише 5-й енергоблок, решта — «у холодному зупині».

Про це повідомляє «Енергоатом».

У компанії наголошують, що Каховське водосховище зневоднене після підриву греблі ГЕС, тому при запуску більшої кількості енергоблоків у роботу, водопостачання для охолодження реакторів може бути недостатньо.

Водночас російські окупанти не виконують рішення українського регулятора і не виводять енергоблок №5 у «холодний зупин».

«Отже, у разі функціонування двох енергоблоків у стані “гарячого зупину”, на станції є реальна загроза настання аварійної ситуації», — наголошує «Енергоатом».

Українські фахівці на окупованій станції не можуть вплинути на цю ситуацію, адже їм регулярно погрожують озброєні російські військові, кажуть в компанії.