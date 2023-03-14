Росія втратила в Україні вже понад 160 тис військових, – Генштаб

За даними Генштабу ВСУ загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 160540 (+740) осіб ліквідовано,
- танкі ‒ 3484 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6789 (+15) од,
- артилерійських систем – 2519 (+16) од,
- РСЗВ – 495 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 260 (+1) од,
- літаків – 304 (+0) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2120 (+11),
- крилаті ракети ‒ 907 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5367 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 256 (+5).
Дані уточнюються.
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