Кримінал

Росія втратила в Україні вже понад 160 тис військових, – Генштаб За даними Генштабу ВСУ загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 160540 (+740) осіб ліквідовано,

танкі ‒ 3484 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 6789 (+15) од,

артилерійських систем – 2519 (+16) од,

РСЗВ – 495 (+2) од,

засоби ППО ‒ 260 (+1) од,

літаків – 304 (+0) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2120 (+11),

крилаті ракети ‒ 907 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5367 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 256 (+5). Дані уточнюються. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал