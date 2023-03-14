Кримінал

Росія втратила в Україні вже понад 160 тис військових, – Генштаб

14 Березня 2023 08:36
41
читать на русском →
війна, втрати ворога

За даними Генштабу ВСУ загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 160540 (+740) осіб ліквідовано,
  • танкі ‒ 3484 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6789 (+15) од,
  • артилерійських систем – 2519 (+16) од,
  • РСЗВ – 495 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 260 (+1) од,
  • літаків – 304 (+0) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2120 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 907 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5367 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 256 (+5).

Дані уточнюються.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Березня 2023 10:27
21

Одна людина загинула, щонайменше троє поранені внаслідок ракетного обстрілу Краматорська
14 Березня 2023 12:29
1

Раді пропонують визначити політичний режим Росії як “рашизм”
14 Березня 2023 11:53
25

ЄС готує власний закон про “іноагентів”, – ЗМІ
14 Березня 2023 10:55
65

Росіяни готують “отріцатєльноє наступлєніє” на лівобережжі Херсонщини, – Гуменюк
14 Березня 2023 08:36
41

Росія втратила в Україні вже понад 160 тис військових, – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
Александр КИРШ

Мордор: вперёд — в 13-й век!
Віталій ПОРТНИКОВ

Укус Путина
Александр КИРШ

“Ошибочное” убийство любого путинского двойника: последствия
Денис КАЗАНСКИЙ

Неимоверная история происходит в Донецке
Александр КИРШ

Мордор, Запад и КНР готовятся предложить Украине «ничью»
усі думки