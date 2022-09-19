Росія втратила в Україні ще 170 окупантів, – Генштаб

Минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 170 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 54 650 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії на 19 вересня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 54650 (+170) осіб ліквідовано;
- танків – 2212 (+2);
- бойових броньованих машин – 4720 (+2);
- артилерійських систем – 1313 (+4);
- РСЗВ – 312 (+0);
- кошти ППО – 168 (+0);
- літаків – 251 (+0);
- вертольотів – 217 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 920 (+2);
- крилаті ракети – 238 (+0);
- кораблі/катери – 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3581 (+3);
- спеціальної техніки – 125 (+3).
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