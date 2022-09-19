Кримінал

Росія втратила в Україні ще 170 окупантів, – Генштаб

19 Вересня 2022 09:30
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Минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 170 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 54 650 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії на 19 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 54650 (+170) осіб ліквідовано;
  • танків – 2212 (+2);
  • бойових броньованих машин – 4720 (+2);
  • артилерійських систем – 1313 (+4);
  • РСЗВ – 312 (+0);
  • кошти ППО – 168 (+0);
  • літаків – 251 (+0);
  • вертольотів – 217 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 920 (+2);
  • крилаті ракети – 238 (+0);
  • кораблі/катери – 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3581 (+3);
  • спеціальної техніки – 125 (+3).

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