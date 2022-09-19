Кримінал

Росія втратила в Україні ще 170 окупантів, – Генштаб Минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 170 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 54 650 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати Росії на 19 вересня орієнтовно склали: особового складу – близько 54650 (+170) осіб ліквідовано;

танків – 2212 (+2);

бойових броньованих машин – 4720 (+2);

артилерійських систем – 1313 (+4);

РСЗВ – 312 (+0);

кошти ППО – 168 (+0);

літаків – 251 (+0);

вертольотів – 217 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 920 (+2);

крилаті ракети – 238 (+0);

кораблі/катери – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3581 (+3);

спеціальної техніки – 125 (+3). Поділитися:



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