Кримінал

Росія втратила ще 2 гелікоптери, – ОК “Південь”

5 Жовтня 2022 07:24
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війна

ЗСУ знищили гелікоптери Мі-8 та Мі-24 в районі Костромки й Брускінського на Херсонщині.

Про це повідомляє ОК “Південь”.

Орієнтовні втрати противника за добу: 31 росіянин та понад чотири десятки ворожої техніки, серед яких 8 танків, 26 одиниць авто-бронетехніки, крупнокаліберна гаубиця “Мста-Б” і гармата-гаубиця. Крім того, підрозділи ППО знищили 3 безпілотники “Орлан-10” в Бериславському та Миколаївському районах.

Зазначається, що загалом за добу наша авіація завдала 7 ударів по противнику. Ракетно-артилерійські  підрозділи виконали 290 вогневих завдань


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