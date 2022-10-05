Росія втратила ще 2 гелікоптери, – ОК “Південь”

ЗСУ знищили гелікоптери Мі-8 та Мі-24 в районі Костромки й Брускінського на Херсонщині.

Про це повідомляє ОК “Південь”.

Орієнтовні втрати противника за добу: 31 росіянин та понад чотири десятки ворожої техніки, серед яких 8 танків, 26 одиниць авто-бронетехніки, крупнокаліберна гаубиця “Мста-Б” і гармата-гаубиця. Крім того, підрозділи ППО знищили 3 безпілотники “Орлан-10” в Бериславському та Миколаївському районах.

Зазначається, що загалом за добу наша авіація завдала 7 ударів по противнику. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 290 вогневих завдань