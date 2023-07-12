Кримінал

Росія вдарила “шахедами” по інфраструктурі під Черкасами

12 Липня 2023 08:30
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війна

Російські окупанти в ніч на 12 липня атакували Черкаську область дронами-камікадзе. Внаслідок атаки є влучання у нежитлову інфраструктуру.

Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Цієї ночі повітряна тривога у Черкаській області тривала понад три з половиною години. Росіяни атакували регіон дронами типу “Шахед” іранського виробництва.

“Маємо влучання в один із об’єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. Унаслідок цього там виникла пожежа – натепер уже ліквідована”, – зазначив Табурець.

Через атаку ворога двох людей з опіками госпіталізували. Фахівці проводять обстеження території.


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