Росія вдарила “шахедами” по інфраструктурі під Черкасами

Російські окупанти в ніч на 12 липня атакували Черкаську область дронами-камікадзе. Внаслідок атаки є влучання у нежитлову інфраструктуру.

Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Цієї ночі повітряна тривога у Черкаській області тривала понад три з половиною години. Росіяни атакували регіон дронами типу “Шахед” іранського виробництва.

“Маємо влучання в один із об’єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. Унаслідок цього там виникла пожежа – натепер уже ліквідована”, – зазначив Табурець.

Через атаку ворога двох людей з опіками госпіталізували. Фахівці проводять обстеження території.