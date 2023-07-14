Кримінал

Росія створює десятки в’язниць для утримування українців – АР

14 Липня 2023 07:20
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росія, окупація

Росія збирається побудувати ще десятки в’язниць для утримування як військових, так і цивільних українців.

Про це пише Associated Press із посиланням на урядовий документ, який агенство має в розпорядженні.

Видання зазначає, що тисячі українських цивільних осіб утримуються в мережі офіційних та неофіційних в’язниць по всій Росії та на окупованих нею територіях, де вони зазнають тортур, психологічного насильства і навіть рабської праці.

І Росія планує побудувати ще десятки таких в’язниць.

AP поспілкувалося з десятками людей, серед яких 20 колишніх ув’язнених, а також колишні військовополонені, сім’ї понад десятка цивільних осіб, які перебувають під вартою, два офіцери української розвідки та урядовий переговірник.

Їхні розповіді, а також супутникові знімки, соціальні мережі, урядові документи та копії листів, надані Червоним Хрестом, підтверджують широкомасштабну російську систему утримання під вартою та жорстокого поводження з цивільними особами, що порушують Женевські конвенції.

За даними агентства, жорстоке поводження включає неодноразові удари електричним струмом, побиття, що призводять до тріщин у черепі та переломів ребер, а також імітацію удушення.

Кожен колишній ув’язнений, опитаний AP, сказав, що катування були постійним явищем, а багато хто повідомив, що був свідком смертей.

При цьому Росія не визнає, що утримує цивільних осіб.

“Деякі ув’язнені використовується на рабських роботах з копання окопів для російських солдатів і масових поховань.

В’язні є майбутніми розмінними монетами в обміні на російських солдатів, хоча міжнародне право забороняє обмінювати цивільних на військовополонених”, – зазначає видання.


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