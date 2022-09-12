Росія обстріляла центр Харкова 12 вересня з систем залпового вогню “Ураган”

Російська армія 12 вересня обстріляла центр Харкова з реактивних систем залпового вогню “Ураган”. Внаслідок атаки є загиблий та поранені.

Обстріл розслідують за фактами порушення законів та звичаїв війни, повідомляє поліція Харківщини.

“Попередньо встановлено, що обстріл міста здійснювався реактивними системами залпового вогню “Ураган”, — сказано у повідомленні.

У телемарафоні Харківський міський голова Ігор Терехов сказав, що обстріл вівся з території Бєлгородської області.

Внаслідок обстрілу у Київському районі загинув 37-річний комунальник, є поранені.

В адмінбудівлі поліції спалахнула пожежа.

В Основ’янському районі після влучання ракети згорів автомобіль та частково пошкоджені ще три автівки місцевих жителів, гараж та газопровід. У районі також є поранені.

У Салтівському районі частина від касетного снаряда влучила у ґрунт поряд з житловим будинком — без руйнувань.

За даними Харківської обласної військової адміністрації, поранення 12 вересня отримали шестеро людей.