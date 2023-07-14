Кримінал

Російський теракт на Каховській ГЕС знищив усю рибу в водосховищі

14 Липня 2023 10:02
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екологія, каховка

Російський теракт на Каховській гідроелектростанції призвів до знищення всіх 85 рибних господарств, які були нижче за течією та повного знищення риби в Каховському водосховищі, розповів в інтерв’ю Forbes Ukraine міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

За його словами вода з Каховського водосховища під час сходження забрала з собою рибу і знищила 49 рибних господарств  у Каховському водосховищі і 36 у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі.

«Можна стверджувати про повне знищення риби в Каховському водосховищі. Оскільки навіть та риба, яка була винесена з потоком води у пониззя Дніпра в межах Херсонської та Миколаївської областей, опинилась на заплавних ділянках суходолу», – зазначив міністр.

За підрахунками Мінагрополітики, загальна сума збитків від прямої втрати риби та від втрати потомства складає 9,8 млрд грн. Загалом втрачено щонайменше 11 388,3 т риби.

За словами Сольського, відбудова дамби можлива лише після перемоги. На це піде мінімум сім років, оскільки потрібен час на безпосередню відбудову ГЕС, а також на те, щоб вода наповнила дамбу.

«Декілька років на фактичну відбудову ГЕС, потім 2–3 роки знадобиться на те, щоб вода наповнила дамбу. Після цього ще потрібен буде час на ремонт і відновлення каналів та систем зрошення, які будувались у 1970–1990-х роках. Тобто мінімум сім років”, – уточнив він.

Він підкреслив, що 99% відсотків проблем від підриву ГЕС сконцентровано на лівому березі.


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