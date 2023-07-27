Російські окупанти затримали у Криму 13 кримських татар, серед них – двоє журналістів

Окупанти затримали під будівлею “Верховного суду Криму” в Сімферополі щонайменше 13 кримських татар, які прийшли на судове засідання щодо розгляду апеляції у справі Нарімана Джеляла та братів Ахтемових, серед затриманих – журналістка Лутфіє Зудієва.

Про це пишуть Українська правда та “Ґрати“.

У четвер вранці біля “Верховного суду Криму” було затримано щонайменше 13 осіб (10 чоловіків та 3 жінки), які прийшли підтримати Нарімана Джеляла, Асана Ахтемова та Азіза Ахтемова. Серед них обоє батьків Азіза Ахтемова та двоє журналістів.

Затримані: Ахтемова Зарема, Ахтемов Ескендер, Аблямітов Керім, Усеїнов Рустем, Курносов Рустем, Ахтемов Сервер, Усеїнова Сеяра, Тейфук Мансур, Абдурахманов Наріман, Мустафа Мустафаєв, Джелялов Руслан, а також журналістка Лутфіє Зудієва та громадянський журналіст Ібрагімов Куламет.

Затриманих посадили в автобус та відвезли до відділку Залізничний для встановлення осіб. Слухачів, включаючи родичів підсудних, до суду не пустили.

За словами російських силовиків, підставою для затримання стало повідомлення на екстрену службу 102 про “порушення громадського правопорядку”.

“Кримський дискурс” пише, що в Криму зараз часто повідомляють про збори кримських татар “більше трьох”.

“Ґрати” повідомили, що журналістка Лутфіє Зудієва за їхнім редакційним завданням мала висвітлювати судове засідання у Верховному суді Криму у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та братів Ахтемових, звинувачених російською владою в диверсії.

Зудієву відмовилися пустити до будівлі суду, а згодом затримали. Разом із нею затримали ще 12 кримських татар, родичів та друзів Джеляла та Ахтемових, які приїхали до суду та безуспішно намагалися потрапити на відкрите засідання. Серед затриманих також є кореспондент видання “Грані” (“Грани”) Куламет Ібраїмов.

Під час затримання Зудієва продемонструвала прес-карту та заявила, що виконує редакційне завдання, проте поліцейські це проігнорували.

Зудієву доставили до Залізничного райвідділу поліції Сімферополя, де погрозами намагалися змусити здати відбитки пальців та зразки слини. Вона відмовилася.

У результаті на Зудієву склали адмінпротокол про “участь у масовому одночасному перебування громадян у громадському місці поблизу Верховного суду Криму… з метою подальшого інформування у ЗМІ”. Це підтверджує, що поліцейські усвідомлювали журналістський статус Зудієвої.

“Ґрати” зазначають, що Зудієва висвітлює справу Джеляла та братів Ахтемових із самого початку і мала написати про фінал цієї історії. Редакція вимагає негайно звільнити журналістку та інших незаконно затриманих кримчан.