Кримінал

РФ тричі обстріляла Харківщину за ранок 20 лютого: є поранені

20 Лютого 2023 09:14
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війна

Російські окупанти зранку 20 лютого обстріляли Новоосинове, Курилівку та Стрілечу. Внаслідок ранкових обстрілів поранено двоє людей, ще одна жінка може бути під завалами.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“У селі Новоосинове зруйновано приватний житловий будинок. За попередніми даними, під завалами може знаходитися жінка. На місці працюють рятувальники”, — йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу села Стрілеча поранено двоє людей: чоловік та жінка. Чоловікові медики надали допомогу на місці, жінку ушпиталили.


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