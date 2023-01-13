Кримінал

Прикордонники затримали прихильника “русского мира”

13 Січня 2023 12:50
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прикордонники

Під час проведення фільтраційних заходів у Київській області прикордонники виявили прихильника “русского мира” та підприємця з Херсона, який допомагав окупантам.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Прикордонники зупинили громадянина України 1979 року народження, який прямував до столиці. У його мобільному телефоні виявили номери абонентів російських операторів, листування проросійського характеру й інші компрометуючі матеріали”, – йдеться в повідомленні.

Крім цього під час проведення фільтраційних заходів прикордонники затримали уродженця Херсону, який добровільно пішов на співпрацю з окупантами, займався обслуговуванням та забезпеченням російської техніки.

Чоловік був заступником директора одного з автомагазинів. Він радо зустрів ворога у своєму місті – обслуговував автомобілі військових сил РФ та поліції Росгвардії.

Також магазин займався продажем пального, яке зливалось з російської техніки.

Для подальшої перевірки та притягнення до відповідальності обох осіб прикордонники передали співробітникам Служби безпеки України.


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