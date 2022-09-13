Кримінал

Прикордонники взяли в полон артилериста, який з березня обстрілював Чугуївщину

13 Вересня 2022 16:08
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Прикордонники взяли у полон 21-річного російського артилериста, який з березня обстрілював Чугуїв, Печеніги, Коробочкине.

Про це 13 вересня повідомили у Східному регіональному управлінні ДПСУ.

“Росіянин служив в одній з частин, яка постійно дислокується в Калінінградській області на посаді старшого навідника гаубичного самохідного артилерійського дивізіону. Окупант повідомив, що його САУ 2С3 “Акація” у складі колони з 15 одиниць військової техніки вдертися в Україну на початку березня. З цього часу загарбник періодично обстрілював українські населені пункти, зокрема, Чугуїв та Печеніги, Коробочкине”, — сказано у повідомлення.

Прикордонники зазначають, що підрозділ полоненого почав тікати 11 вересня під час контрнаступу ЗСУ, а один з його товаришів підірвався на міні, зайшовши у заміновану окупантами посадку.


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