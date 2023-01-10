Кримінал

Прихильницю “русского мира” затримали під час втечі до Польщі, – Прикордонники

10 Січня 2023 10:21
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прикордонники

Прикордонники затримали прхильницю “русского мира” під час втечі до Польщі

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Як зазначається, з початком повномасштабного вторгнення жінка підтримувала агресію росії проти України.

“Проте, не дочекавшись приходу “асвабадітєлєй”, вона вирішила виїхати до Польщі. Під час перевірки її сторінок у соцмережах прикордонники виявили дописи з проросійськими поглядами. Правоохоронці зібрали достатню доказову базу та повідомили зловмисниці про підозру. Фігурантці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, – йдеться у повідомленні.


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